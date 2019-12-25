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Orman tesislerinde inceleme

ORMAN Bölge Müdürü İsa Çapkın, Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanındaki tesisleri ve ormanlık alanları gezerek, incelemelerde bulundu.

Orman tesislerinde inceleme

ORMAN Bölge Müdürü İsa Çapkın, Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanındaki tesisleri ve ormanlık alanları gezerek, incelemelerde bulundu.

25 Aralık 2019 Çarşamba 04:04
Orman tesislerinde inceleme

Bölge Müdürü Çapkın’a, Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürü Mehmet Akyıldız, Akdağmadeni İşletme Müdürü Hayri Özdemir, İşletme Müdür Yardımcısı Mustafa Şen, Orman İşletme Şefleri eşlik etti. Çapkın, Akdağmadeni İşletme Müdürlüğü Akçakışla ve Kadıpınarı Orman İşletme Şefliğindeki suni tensil sahalarında yapılan çalışmaları inceleyip, bilgi aldı. Çapkın, daha sonra, Başçatak, Bozhüyük ve Üçkaraağaç Şefliklerinde yapılan tensil çalışmalarından ışıklandırma kesimlerini gezdi. Çapkın, 2020 yılında programa alınan tohumlama kesimi yapılacak sahalar ile Başçatak Orman İşletme Şefliğinde yeni kurulan Trüf Ormanına fidan dikim çalışmaları hakkında bilgi aldı. Çapkın, Akdağmadeni fidanlığı ve fidanlık sahasında yeni yapılan serada da incelemelerde bulundu. Çapkın, 2020 yılında yapılacak ormancılık faaliyetlerinde daha iyi sonuçlar alınması için talimatlar verdi. 

Anahtar Kelimeler:
Orman Tesislerinde Inceleme
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