Orman personel alacak

Bu kapsamda Yozgat’a 28 sözleşmeli orman muhafaza memuru alınacağı öğrenildi.
Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete’de yayımlanırken, belirlenen illerde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel pozisyonunda 2 bin 700 orman muhafaza memuru alımı gerçekleşeceği belirtildi.
Yozgat’a 28 personel alınacağı ifade edilirken, adayların 24 Eylül-7 Ekim arasında genel müdürlüğün internet sitesi üzerinden e-devlet şifreleriyle başvuru yapması gerekiyor.
Öte yandan kurumun bin 150 orman mühendisi, bin 146 mühendis, avukat, tekniker, büro ve destek personeli gibi pozisyonlarda da alım yapacağı duyuruldu.
Bu kapsamda Yozgat’a 28 sözleşmeli orman muhafaza memuru alınacağı öğrenildi.