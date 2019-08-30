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Orman personel alacak

ORMAN Genel Müdürlüğü(OGM) tarafından orman muhafaza memuru alımı gerçekleştirilecek.

Orman personel alacak

ORMAN Genel Müdürlüğü(OGM) tarafından orman muhafaza memuru alımı gerçekleştirilecek.

30 Ağustos 2019 Cuma 00:00
Orman personel alacak

Bu kapsamda Yozgat’a 28 sözleşmeli orman muhafaza memuru alınacağı öğrenildi.
Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete’de yayımlanırken, belirlenen illerde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel pozisyonunda 2 bin 700 orman muhafaza memuru alımı gerçekleşeceği belirtildi.
Yozgat’a 28 personel alınacağı ifade edilirken, adayların 24 Eylül-7 Ekim arasında genel müdürlüğün internet sitesi üzerinden e-devlet şifreleriyle başvuru yapması gerekiyor.
Öte yandan kurumun bin 150 orman mühendisi, bin 146 mühendis, avukat, tekniker, büro ve destek personeli gibi pozisyonlarda da alım yapacağı duyuruldu.
 

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