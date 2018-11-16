Orman Lezzetleri Akdağ’da

Akdağmadeni Belediye Başkanı İrfan Çoşgun’un daveti üzere ilçeye gelen Orman Lezzetleri sayfasının yöneticileri, ilçedeki doğal güzellikleri gezip, fotoğrafladı. Akdağmadeni ilçesinin kendine özgü doğasını canlı görme imkanı bulan ekip üyeleri, doğal güzelliklerin farklı projelerde değerlendirilip, tanıtımın yapılabileceğini ifade ettiler. Çağtay Mutlu, sayfayı ilk kurduklarında bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmedikleri için büyük bir hedeflerinin de bulunmadığını söyledi. Mutlu, ‘’Ama zamanla bu beğeninin etkisiyle ileriye dönük çalışmalarımız arttı. Şu an için ilk hedefimiz ‘81 İl 81 Yemek’ projesi. 81 ilin yöresel yemeklerini kendi sınırları içindeki doğal güzellikleri göstererek pişirip bir sosyal medya projesi, sonrasında da bir kitap haline getirmek istiyoruz. İlerleyen süreçte takipçilerimizle küçük kamp organizasyonları da yapabiliriz’’ diye konuştu.