Orman köyündeki müze

İstanbul’dan üç grup halinde Anadolu’ya geçen Çerkezlerin Yozgat’ta kurdukları üç köyden biri olan Aydıncık ilçesinin 1500 rakımlı orman köyü Ağıllı’da bulunan otantik eşyaların sergilendiği müzeye olan ilgi pandemi sürecine rağmen devam ediyor.

Polis Memuru Erdal Ertuğrul, 2012 yılında emekliye ayrıldıktan sonra 8 yıl önce köyündeki evini biriktirdiği antika eşyalar ile müzeye çevirdi. Vatandaşların da katkılarıyla topladığı eski eşyaları önce evinin yanına yaptığı bir odada, şimdi ise evinin tamamı ve bahçesinde sergilemeye devam ediyor. Çoğunluğu bir asra dayanan eşyaları ‘Haceş Müze Evi’ adını verdiği mekanda sergileyen Erdal Ertuğrul, Yozgat’tan Çorum’dan Tokat’tan Amasya’dan ziyaretçilerin geldiğini, üniversite öğrencilerinin, akademisyenlerin müzeye hayran kaldıklarını ifade etti. Ertuğrul, 7/24 açık olduğunu belirttiği müzeye gelenlerden herhangi bir ücret talep etmediğini, gelen konukların oturup, kendi aralarında sohbet ettiklerini, eşyaları inceleyip bilgi edindiklerini anlattı. Ertuğrul, köy yaşantısını, köylerde daha önce kullanılan eşyaların genç kuşaklara tanıtmaktan mutlu olduğuna da vurgu yaparak, ‘’Araştırmacılar, öğrenciler, gençler buraya geliyorlar, sanatçılardan da gelenler var. İnceliyorlar, bilmedikleri eşyalar hakkında bilgi alıyorlar, fotoğraf çektiriyorlar’’ diye konuştu. Covit19 salgını nedeniyle ziyaretçi sayasının azalmasına karşın yine de gelenlerin olduğu müzede gramofon, kasetçalar, topraktan yapılan mutfak eşyaları, yayıklar, Kurtuluş Savaşı’ndan kalan tüfekler, çeşitli silahlar ile tarihe de ışık tutan müzeye yeni otantik eşyalar da ziyaretçiler tarafından getirilip, teslim ediliyor. Sosyal aktivitelere de ev sahipliği yapan Haceş Müze Evi, evliliğe ilk adım atan genç çiftlerin, sünnet çocuklarının, yaş gününü kutlayanların fotoğraf albümlerini süslüyor. Senaryo Yazarı Ertuğrul Kapusuzoğlu ve Araştırmacı Osman Karaca da müzeyi ziyaret edip, kurucusu Erdal Ertuğrul’dan bilgi aldı. Kapusuzoğlu, ‘’Buraya daha öncede geldim, ziyaret ettim. Her geldiğimde müzedeki eşyalara yenileri ekleniyor. Öğretmen kökenli olduğum için bu tip müzelerin özellikle genç nesiller açısından faydalı buluyorum. Köyün bulunduğu bölge film platosu için çok elverişli’’ şeklinde konuştu. Osman Karaca ise, kendisinin özellikle şehit ve gazilerin, kahramanların hayat hikayelerine yönelik araştırmalar yapıp, kitap haline getirdiğini belirterek, müzede bulunan tarihi eserlerin hepsinin ayrı birer öyküsünün bulunduğunu, bunların tek tek anlatılmasının mümkün olmasa da, Çanakkale Savaşında, Kurtuluş Savaşı’nda kahramanların hangi şartlarda nasıl savaştıklarını, savaşırken neleri kullandıklarını, Türkiye’nin nerelerden bugünlere nasıl geldiğinin bilinmesi açısında önemli görsellerin bulunduğunun altını çizdi. •Seyfi Çelikkaya•