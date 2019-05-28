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Orman köylüsüne süt sığırcılığı

AKDAĞMADENİ Bölgesinde 14 köyde orman köylülerine yönelik süt sığırcılığı projesi uygulamaya konuldu.

Orman köylüsüne süt sığırcılığı

AKDAĞMADENİ Bölgesinde 14 köyde orman köylülerine yönelik süt sığırcılığı projesi uygulamaya konuldu.

28 Mayıs 2019 Salı 00:00
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Orman köylüsüne süt sığırcılığı

Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü tarafından orman köylülerinin yerinde istihdamını sağlamak, gelirlerini arttırmak, orman köylülerini kalkındırmak amacıyla 14 köye yönelik hazırlanan proje hayata geçirildi. Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde kalan Akdağmadeni, Saraykent ve Sarıkaya ilçelerine bağlı toplam 14 köyde 58 ünite süt sığırcılığı projesi uygulamaya konuldu. Proje kapsamında orman köylülerine 290 bin lira hibe, bir milyon 160 bin lira kredi olmak üzere toplamda bir milyon 450 bin liralık destek verildi. Yapılan desteklerle işletme müdürlüğünün programının yüzde 100 oranında gerçekleştirildiği kaydedildi. 

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