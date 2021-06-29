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Orman köylüsüne destek

Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü, ‘2021 yılı ORKÖY Programı’ kapsamında orman köylülerine 9 besi hayvanı teslim edildi.

29 Haziran 2021 Salı 00:45
Orman köylüsüne destek

Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, orman köylüsünün her zaman yanında olduklarını söylediler. Verilen kredilerle orman köylüsünün ve ormancılığın gelişip büyüdüğüne vurgu yapıldı. 2021 yılı ORKÖY destekleme programı kapsamında, 9 Orman köyünde yaşayan hane başına iki Simental süt sığırı olmak üzere 90 büyükbaş hayvanın teslim edildiği kaydedildi. Orman köylerinde yaşayan vatandaşlara destek vermeye, gelir düzeylerini artırmaya yönelik çalışmaların devam ettiği, orman köylerinde yaşayan halkın sosyal ve ekonomik gelişmelerini desteklemek maksadıyla yürütülen ORKÖY projeleri kapsamında 2020 yılı programlarının başarılı bir şekilde tamamladığının altı çizildi. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, orman köylülerinin verilen OKÖY kredilerinden memnun kaldığına dikkat çekerek, ‘’Orman köylülerimiz için yeni projeler geliştirmeye, onlara ek istihdam alanları sağlamaya çalışıyoruz. Orman köylülerimizin daha müreffeh şartlara ulaşmaları için gereken gayreti gösteriyoruz. Bu destekler sayesinde hem orman köylüsüne hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz’’ dedi. Bu yıl, ORKÖY kapsamında hazırlanan çeşitli projeler için 240 milyonu kredi, 60 milyonu hibe olmak üzere toplamda 300 milyon lira destek verilmesinin planlandığı kaydedildi.

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Orman Köylüsüne Destek
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