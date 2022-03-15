Orman köylüsüne bilgilendirme

Toplantıya, Orman İşletme Müdür Yardımcısı Uğur Şaşmaz, Dereyurt Orman İşletme Şefi Ali Durmaz, Üçkaraağaç Orman İşletme Şefi Ali Kaşmaz, Kadıpınarı Orman İşletme Şefi Mehmet Kayacık ve çok sayıda vatandaş katıldı. Toplantıda, ORKÖY projesi kapsamında dış cephe mantolama kredisi ve kat kaloriferi sistemi projesi kimler tarafından kullanılabileceği, yapılacak olan iş ve işlemlerin nasıl yürütüleceği, kredilerin geri ödemesinin nasıl ve hangi zamanlarda olacağı, kredi geri ödemesi yapılamadığı durumlarda karşılaşacak olan sorunlarla ilgili vatandaşlara bilgi verildi.