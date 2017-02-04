Orman köylüsüne 13 milyon

Bakanlık tarafından orman köylerinde yaşayanların sosyal ve ekonomik gelişmelerini desteklemek maksadıyla geliştirilen projeler ülke genelinde ara vermeden uygulanıyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’nce (OGM) bu projelerin devam ettiği Yozgat’taki orman köylülerine 2003 yılından bu yana yaklaşık 13 milyon TL kredi desteği verildi.

Bölgelerin coğrafi şartları göz önüne alınarak uygun projeleri hayata geçiren Bakanlık Yozgat’ta da süt sığırcılığı, süt koyunculuğu ve güneş enerjisi başta olmak üzere birçok alanda orman köylülerine takriben 13 milyon TL kredi desteği sağladı. 2003 yılından bu yana toplamda şehirde 3 bin 182 aileye destek veren bakanlık, 2017 yılında da 75 aileye 1 milyon 100 bin TL destek vermeyi hedefliyor.



DESTEK VERMEYE DEVAM EDİLECEK





Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Bakanlık olarak orman köylülerini de düşündüklerini onların kalkınmalarını desteklemek gayesiyle birçok proje geliştirdiklerini ve bu projelerle vatandaşlara ilave istihdam alanları oluşturduklarını söyledi. Orman alanlarında yürütülen faaliyetlerde de orman köylülerini işçi olarak çalıştırdıklarını kaydeden Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, bu yıl da bu tür projeleri çeşitlendirerek destek vermeye devam edeceklerini belirtti.