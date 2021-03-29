Orman Haftası kutlandı

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Orman Haftası nedeniyle Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, İşletme Müdürü Hayri Özdemir, İşletmede görevli şef ve personelle bir araya geldi. Orman Haftasını ve Ormancılar gününü kutlayan Başkan Yalçın, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir çevre bırakmak sorumluluğuyla Orman alanlarının genişletilmesi, korunması adına Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan ciddi çalışmaların farkında olduklarını söyledi. Yalçın, ‘’Doğal güzellikleriyle sağlığımıza olumlu etki eden, topraklarımızı koruyan, birçok canlıya yuva olan, hava kirliliğini önleyen temiz bir orman içinde vatandaşlarımıza büyük sorumluluk düşmektedir’’ dedi. Yalçın, İç Anadolu Bölgesi'nin akciğerleri konumunda olan Akdağmadeni Ormanlarını korumanın öncelikli görevleri arasında olduğuna da vurgu yaptı. Yalçın, ‘’Bu düşüncelerle daha yeşil bir Türkiye ve Akdağmadeni için büyük gayret ve fedakarlıkla çalışan değerli ormancılarımızın Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftasını kutluyor, Akdağmadeni'miz ve ülkemiz ormanlarının korunması adına yapacakları çalışmalarda kolaylıklar diliyorum’’ diye konuştu.