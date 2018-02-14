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ORKÖY kuraları çekildi

AKDAĞMADENİ ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü'nde orman köylüsüne verilecek ORKÖY Süt Sığırcılığı Projesi kura çekimi yapıldı.

ORKÖY kuraları çekildi

AKDAĞMADENİ ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü'nde orman köylüsüne verilecek ORKÖY Süt Sığırcılığı Projesi kura çekimi yapıldı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 07:00
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ORKÖY kuraları çekildi

Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan kura çekimine İşletme Müdürü Ahmet Boyacı, işletme şefleri ve 53 orman köylüsü katıldı.
Kura çekimi öncesi Akdağmadeni Orman İşletme Müdürü Ahmet Boyacı, yaptığı açıklamada, Orman Genel Müdürlüğünce (OGM) köylü vatandaşların yaşam şartlarını iyileştirmek amacıyla başlattığı proje çerçevesinde verilen ORKÖY kredilerinin, köylerde yüzleri güldürdüğünü söyledi.
Proje sayesinde orman köylülerine alternatif geçim kaynağı sağlandığını belirten Boyacı, "ORKÖY Projesiyle ormanların korunmasını, geliştirilmesini, işletilmesi ve genişletilmesi hedeflerine ulaşılmasını sağlamak için ormanların içinde veya bitişiğinde yaşayan köy halkının kalkınmalarına katkıda bulunmak istiyoruz. Ayrıca onlara alternatif geçim kaynakları sağlanıyor" dedi.
Boyacı, "Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü 2018 yılı ORKÖY bütçesi 200 bin lira hibe, 800 bin lira faizsiz kredi olmak üzere toplam 1 milyon TL olup orman köylülerinin süt sığırcılığı konusunda desteklenmesi sağlanacaktır" diye konuştu.

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