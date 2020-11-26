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Örgütlü Mücadele çağrısı

MEMUR Sen Yozgat Kadın Komisyonu Başkanı Sevil Kılıç, şiddet virüsünün aşısının örgütlü mücadele olduğunu belirterek, kadınlara yapılan şiddetin dinebilmesi için örgütlü mücadele yapılması gerektiğine dikkat çekti.

26 Kasım 2020 Perşembe 00:05
Örgütlü Mücadele çağrısı

Kılıç, şiddetin tarih boyunca insanlığın temel sorunlarında birisi ola geldiğine vurgu yaparak, başta şiddete karşı koyamayacak durumda olan çocuklar, yaşlılar ve kadınlar olmak üzere şiddet bütün toplumu tehdit eden kötücül bir olgu olduğunun altını çizdi. Kılıç, ‘’Şiddet; dil, din, ırk, sınıf, etnisite, mezhep, cinsiyet ayırt etmemektedir. Bu yönüyle sadece toplumun bir kesiminin sorunu değildir, olmamıştır. Bu kadar yaygın ve yıkıcı bir sorun karşısında hem küresel düzlemde hem de çok yönlü örgütlü mücadelenin geliştirilmesi zorunludur’’ dedi.

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