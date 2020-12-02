ORGANiK TARIM YAPIN

TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan envanterde, Yozgat’ın tarımsal amaçlı kullanılan topraklarıyla ilgili önemli bir özelliğe de dikkat çekildi. Yozgat’ta tarımsal yatırımlar için uygun sektörlerin ve alanların yer aldığı envanterde, ‘’İlde aşırı gübreleme ve ilaçlama yapılmadığından araziler organik tarıma müsaittir’’ denildi. 2019 yılı verilerine göre 421 bin 200 kişinin yaşadığı Yozgat’ta 6 milyon 151 bin 62 dekar alanın tarıma elverişli olduğu belirtildi. Çiftçi Kayıt Sisteminde 4 milyon 705 bin 395 dekar tarım alanının kayıtlı olduğu, bu alanlarda 42 bin 732 kişinin tarımsal faaliyette bulunduğunu kaydedildi.

MEYVE ÜERETİMİ

Yozgat’ta 2002-2019 yılları arasında meyve bahçeleri alanında daralma olmasına karşın, verimin arttığı gözlemlendi. Yozgat il genelinde 2002 yılında 82 bin 440 hektarda 52 bin 185 ton meyve üretimi yapılırken, 2018 yılında 56 bin 529 hektardan 41 bin 592 ton, geçen yıl ise 55 bin 851 hektardan 43 bin 506 ton ürün alındı. Aynı dönemde seze üretimi de yarı yarıya geriledi. 2002 yılında 99 bin 690 hektar alandan 217 bin 259 ton sebze üretimi yapılırken, 2018 de sebze ekimi yapılan alan miktarı 32 bin 792 hektara geriledi, 73 bin 980 ton ürün alındı. Geçtiğimiz yıl 28 bin 369 hektar alandan 64 bin 901 ton sebze alındı. Yozgat’ta geçtiğimiz yıl 17 bin 775 ton elma, 16 bin 615 ton üzüm, 2 bin 239 ton kiraz, bin 778 ton armut, bin 152 ton şeftali olmak üzere 43 bin 506 ton meyve toplandı. 25 bin 99 ton kuru soğan, 13 bin 549 ton kavun, 9 bin 553 ton domates, 6 bin 477 ton karpuz, 3 bin 93 ton taze fasulye olmak üzere toplam 64 bin 901 ton sebze hasadı gerçekleştirildi.

TARLA BİTKİLERİ

Tarla bitkileri üretiminde ekim alanı daralırken, üretim daha fazla oldu. 2002 yılında 5 milyon 502 bin 860 hektardan 2 milyon 149 bin 488 ton tarla bitkisi elde edilirken, 2018 yılında 4 milyon 466 bin 387 hektardan 2 milyon 323 bin 121 ton, 2019 yılında 4 milyon 606 bin 302 hektardan 2 milyon 326 bin 219 ton ürün kaldırıldı. Yozgat il genelinde, Şeker Kamışı, Burçak, Yonca, Korunga, Üçgül, Yulaf, Sorgum, Tritikale, Mürdümük, Mısır, Yem Şalgamı, Buğday, Arpa, Çavdar, Fiğ, Yemlik Bezelye, İtalyan çimi üretimlerinin yapıldığını, bu üretimlerin tarla bitkileri toplamına dahil olmadığının altı çizildi.

TARIMA YATIRIM

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan envanterde, Yozgat’ta tarımsal yatırım yapmak için 10 neden sıralandı. Yozgat’ın hububat ve baklagil üretiminde önemli paya sahip olduğuna dikkat çekilerek, tarım ürünlerinin pazarlanmasına kolaylık sağlayabilecek bir coğrafi konumda bulunduğu kaydedildi. Son yıllarda Yozgat’ta mevcut desteklemeler ile yem bitkisi ekilişlerinde artış olduğu hatırlatıldı, besi hayvancılığı açısından Et ve Süt Kurumunun bir şubesinin bulunmasının avantaj olduğuna vurgu yapıldı. Jeotermal kaynakların bulunmasının seracılık için avantaj olduğu, bakliyat ekilişinin fazla olmasına karşın az sayıda olan paketleme tesislerine yönelik yatırım yapılabileceğinin altı çizildi. Yozgat İl nüfusunun yüzde 70’ inin tarımla uğraştığı, alternatif üretim teknikleri bakımından çiftçilerin yeni konulara ve üretim metotlarına açık olduğu belirtildi. Rakımının 650 metre ile 1400 metre arasında değiştiği, bu nedenle turfanda yetiştiriciliğine oldukça uygun olduğu bildirildi. Jeotermal kaynaklar sayesinde örtü altı üretiminin gelişmeye açık olduğu, geniş hazine arazilerinin bulunduğu, tarıma dayalı sanayi gelişiminde yer sıkıntısının olmadığına vurgu yapıldı.

UYGUN SEKTÖRLER

Yozgat’ta aşırı gübreleme ve ilaçlama yapılmadığından arazilerin organik tarıma müsait olduğunu hatırlatılarak, ‘’İlin toprak yapısı ve mikro klima bölgeleri meyve- sebze üretimi için oldukça müsaittir. Hububat ekiminin yanı sıra nadas uygulamasının yerine nohut ve mercimek ekimi yapılabilmektedir. Yozgat’ta hayvancılığın geliştirilmesi için yem bitkileri tarımına ve çayır-mera kültürüne önem verilmektedir. İlde var olan iç su kaynakları su ürünleri üretim çiftliklerinin kurulması için oldukça müsaittir. Damızlık Et ve Süt Sığırcılığı sektörü İldeki mevcut olan hayvan varlığının ıslahı ve dolayısıyla verimlerinin yükseltilmesi amacıyla önerilebilir. Yöre iklimine uygun kültür ırkı veya melezlerinin tespiti büyük önem taşımaktadır. İlde son yıllarda meyveciliğin ve sebzeciliğin gelişmesiyle birlikte soğuk hava depolarına ihtiyaç duyulmaktadır’’ denildi.

