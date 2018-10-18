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Organik Sebze yetiştiriyor

YOZGAT’ın Başıbüyüklü köyünde çiftçilik yapan Hacı Ömer Kılıç, organik tarım uygulamaları ile yetiştirdiği sebzeleri pazarda tüketiciye ulaştırmaya çalışırken, tarlasından bir sezonda iki ürün aldığını söyledi.

Organik Sebze yetiştiriyor

YOZGAT’ın Başıbüyüklü köyünde çiftçilik yapan Hacı Ömer Kılıç, organik tarım uygulamaları ile yetiştirdiği sebzeleri pazarda tüketiciye ulaştırmaya çalışırken, tarlasından bir sezonda iki ürün aldığını söyledi.

18 Ekim 2018 Perşembe 07:00
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Organik Sebze yetiştiriyor

Kılıç, tarlasına mevsiminden yaklaşık 45 gün önce sebze fideleri diktiğini ve ürün aldığını belirtti. Kılıç, ‘’Normal şartlarda Mayıs ayının ilk haftasında yapılması gereken sebze ekimini, Mart ayında yaptım. Zirai dona karşı gerekli önlemlerimi aldım. Bir sezonda ikinci ürün almayı başardım’’ dedi. 
Sebze yetiştiriciliğinde organik gübre kullandığını, bunun da avantajlı olduğuna dikkat çeken Hacı Ömer Kılıç, organik gübre bitki içeriğinde hücre bölünmesini arttırdığını, böylece bitkinin büyüme hızını artırdığını anlattı. Kılıç, ‘’Drganik gübre kullanımında yapay gübreye göre bitki daha erken hasat vermektedir. Tabi gübreleme ile toprağın gözenekli yapısı ve su tutma kapasitesi artarak, bitki ve toprağın kuraklığa karşı direnci artmaktadır’’ diye konuştu. 
Hacı Ömer Kılıç, tarlasında domates, biber, patlıcan, fasulye, kırmızı-beyaz turp, marul, kavun, kaprupz gibi daha bir çok sebzeyi yetiştirip, pazarda sattığını sözlerine ekledi.
 

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