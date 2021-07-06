ORGANiK GÜBRE PROJESi

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta toprak yapısının kimyasal ilaç ve gübrelerle bozulmasının önüne geçmek amacıyla organik gübre kullanımına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde 2018 yılında uygulamaya konulan katı gübrelerin fermantasyona tabi tutarak, daha faydalı forma dönüştürerek kompost gübre olarak toprakla buluşturulmasına yönelik proje bu kez Aydıncık ilçesinde uygulanacak. Aydıncık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan 110 bin lira bütçeli proje KOP tarafından da uygun bulundu. Proje kapsamında tarımsal üretimde geleneksel olarak tarlaya serpme şeklindeki organik gübre kullanımı yerine, katı gübreleri fermantasyona tabi tutarak ve daha faydalı forma dönüştürerek kompost gübre hazırlama yönteminin yaygınlaştırılması planlandı. Proje ile tarımsal üretimde girdi maliyetlerinin azaltılmasının yanında, özellikle yenilenmesi uzun zaman alan doğal kaynakların korunması, çevre kirliliğinin azaltılması, organik gübre kullanımının yaygınlaştırılmasıyla birlikte güvenilir gıda ve gıda güvenliğinin sağlanması da projenin önemli çıktılarından olduğu kaydedildi. Bölgedeki toprakların organik madde miktarını artırmak amaçlı projenin ortağı olan Aydıncık Ziraat Odası, makinelerin işletilmesi ve kullandırılmasından sorumlu olacak. Proje faydalanıcıları 100 üretici olarak belirlendi. Bu kapsamında 60 saatlik gübre yönetimi, organik maddenin faydaları ve makinelerin kullanımı konularında eğitimler verilecek.

DAHA ÖNCE UYGULANDI

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Yozgat’ın Kadışehri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında imzalanan ‘Geleceğe Yatırım’ isimli proje kapsamında bitkisel üretimde katı gübrenin kompost halinde kullanılması projesi 2018 yılında uygulamaya konuldu. Gelişen çevre bilinci, ekonomik üretim talepleri, enerji kullanımında tasarrufa gitme zorunluluğu nedeniyle son yıllarda, dünyada ve Türkiye’de organik gübre kullanımında köklü değişiklikler yapılmaya başlandığı hatırlatıldı. Bu düşünce ve değişikliklere bağlı olarak geleneksel uygulanan organik gübre kullanımı eski yöntemler yerine kompost gübre hazırlama yöntemi kullanılarak hızlı bir şekilde yaygınlaşmasının hedeflendiği bildirildi.