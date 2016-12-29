‘Organik’ eğitim

Eğitim programına Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaettin Özdemir ve Milli Eğitim Müdürü Saim Kuş’ta katıldı.

Düzenlenen etkinlikte öğrencilere organik tarım ile ilgili kapsamlı bir sunum yapıldı.





Slayt gösterisi eşliğinde gerçekleşen sunumda öğrencilere tarımın önemi ve organik tarımın diğer tarımdan farkı kapsamlı olarak anlatıldı.





Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaettin Özdemir, organik tarımın çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen, modern tarımsal üretim tekniklerini kullanmayı kabul eden ve her aşamasının kontrollü ve kayıtlı yürütülen bir üretim şekli olduğunu belirtti.





İl Müdürü Özdemir, organik tarımın ekolojik tarım veya biyolojik tarım olarak da adlandırıldığını söyleyerek, “Ekolojinin korunması, her türlü bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi ile kullanılacak girdilerin organik tarım metoduna uygun olarak üretilmesi veya temini bir organik tarım faaliyetidir. Ayrıca bu ürünlerin işlenmesi, ambalajlanması, depolanması, taşınması ve pazarlanması gibi süreçlerde organik tarımın parçasıdır” dedi.





Milli Eğitim Müdür Saim Kuş ise Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’ne teşekkür ederek, etkinliğin öğrenciler adına faydalı olduğunu ifade etti.



