Ana SayfaGüncel

‘Organik’ eğitim

29 Aralık 2016 Perşembe 05:19
Bu haber 10 kez okundu

Fatma Temel Turhan İlkokulu’nda Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte öğrencilere ‘organik tarım’ ile ilgili eğitim verildi.

‘Organik’ eğitim
Eğitim programına Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaettin Özdemir ve Milli Eğitim Müdürü Saim Kuş’ta katıldı.
Düzenlenen etkinlikte öğrencilere organik tarım ile ilgili kapsamlı bir sunum yapıldı.

Slayt gösterisi eşliğinde gerçekleşen sunumda öğrencilere tarımın önemi ve organik tarımın diğer tarımdan farkı kapsamlı olarak anlatıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaettin Özdemir, organik tarımın çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen, modern tarımsal üretim tekniklerini kullanmayı kabul eden ve her aşamasının kontrollü ve kayıtlı yürütülen bir üretim şekli olduğunu belirtti.

İl Müdürü Özdemir, organik tarımın ekolojik tarım veya biyolojik tarım olarak da adlandırıldığını söyleyerek, “Ekolojinin korunması, her türlü bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi ile kullanılacak girdilerin organik tarım metoduna uygun olarak üretilmesi veya temini bir organik tarım faaliyetidir. Ayrıca bu ürünlerin işlenmesi, ambalajlanması, depolanması, taşınması ve pazarlanması gibi süreçlerde organik tarımın parçasıdır” dedi.

Milli Eğitim Müdür Saim Kuş ise Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’ne teşekkür ederek, etkinliğin öğrenciler adına faydalı olduğunu ifade etti.

Program sonunda öğrencilere organik tarım dergisi ve organik tarım logolu kalem ve kitap ayracı hediye edildi.


Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"
  • Yozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildi
  • Yozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralı
  • Yozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal Marşı
  • Yozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS Cezası
  • ÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptı
  • Yozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdı
  • Yozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyareti
  • Yozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anları

Yorum Gönder

Yukarı

© 2016 - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

Haber Sistemi | TE Bilişim