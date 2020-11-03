Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1136
ALTIN
514.317
DOLAR
8.4333
STERLİN
10.9241
EURO
9.8336

Organ ve Doku bağışı

YOZGAT İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, organ ve doku nakli, tedavisi sadece nakil ile mümkün olan organları hasar görmüş hastalara büyük umut ışığı olduğunu söyledi, uygun olanların bağışta bulunmasını istedi.

03 Kasım 2020 Salı 00:59
Organ ve Doku bağışı

Şahin, ‘’Günümüzde, birçok organ için naklin mümkün hale geldiği söylenebilir. Organ nakli konusundaki bilinç son yıllarda oldukça artmasına rağmen, tüm Dünya’da ve Türkiye’de de organ nakli bekleyen insan sayısı çok fazladır. Dünyada, organ nakli yapılmazsa yaşamı ölümcül bir tehlike altında olan 1 milyara yakın insan yaşamaktadır. Bu sayının yaklaşık 25 bini Türkiye’de yaşamaktadır’’ dedi. Dr. Şahin, organ bağışını yaşarken yapmak isteyen kişilerin 18 yaşını doldurmuş olması ve karar verebilecek durumunda olması gerektiğini hatırlattı. Şahin, ‘’Bağış yapan kişiye, yapılacak müdahalenin şekli, olası tehlikeleri, sağlığına şimdi veya daha sonra gelebilecek olan zararlar konusunda doktor tarafından bilgi verilmelidir. Bu şartlar altında, bağış yapacak kişi tüm bilgilendirmelerden sonra bağış yapmakta kararlıysa, organlarını yaşarken de bağışlayabilir. Organ bağışı yapıldıktan sonra sadece bir yoğun bakım ünitesinde beyin ölümü (tıbben yaşamın sona ermesi) kararı alınması halinde organlar kullanılmaktadır. Diğer ölüm hallerinde organlar alınmaz. Organ bağışı bazen görmeyen bir insanın görmesini ya da hayatını diyaliz cihazına bağlı olarak sürdüren bir böbrek hastasının hayata dönmesini sağlar’’ diye konuştu. Dr. Şahin, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunun 6 Mart 1980 tarihli kararı ile organ naklinin caiz olduğunun da açıklandığını bildirdi. Yozgat İl Sağlık Müdürü Şahin, ‘’Bu karara göre; Zaruret halinin bulunması, yani hastanın hayatını veya hayati bir uzvunu kurtarmak için bundan başka bir çarenin olmadığına mesleki ehliyet edilmesi, Hastanın bu yolla tedavi edilebileceğine kanaat getirilmesi, Organ ve dokularının nakli yapılacak kişinin bu işlem yapıldığı esnada tıbben ölmüş olması, Tedavi yapılacak olan hastanın da kendisine yapılacak olan bu nakle razı olması, Doku ve Organ Bağışı için Cins, Irk Zengin, Fakir ayrımı yapılmaz. Kur’an-ı Kerim’de; ’Kim Bir insana hayat verirse onun tüm insanlara hayat vermişçesine sevap kazanacağı’ (Maide Suresi/32.ayet) beyan olunmuştur’’ ifadelerini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:
Organ Ve Doku Bağışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BiYOLOJiK ÇEŞiTLiLiK
BiYOLOJiK ÇEŞiTLiLiK
Köy grup yolu trafiğe açıldı
Köy grup yolu trafiğe açıldı
Engelliye SGK’dan kolaylık
Engelliye SGK’dan kolaylık
SU ÇEŞiTLENDiRDi
SU ÇEŞiTLENDiRDi
Sulama sistemi yapılacak mı?
Sulama sistemi yapılacak mı?
Gölet inşaatına devam
Gölet inşaatına devam
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim