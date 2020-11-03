Organ ve Doku bağışı

Şahin, ‘’Günümüzde, birçok organ için naklin mümkün hale geldiği söylenebilir. Organ nakli konusundaki bilinç son yıllarda oldukça artmasına rağmen, tüm Dünya’da ve Türkiye’de de organ nakli bekleyen insan sayısı çok fazladır. Dünyada, organ nakli yapılmazsa yaşamı ölümcül bir tehlike altında olan 1 milyara yakın insan yaşamaktadır. Bu sayının yaklaşık 25 bini Türkiye’de yaşamaktadır’’ dedi. Dr. Şahin, organ bağışını yaşarken yapmak isteyen kişilerin 18 yaşını doldurmuş olması ve karar verebilecek durumunda olması gerektiğini hatırlattı. Şahin, ‘’Bağış yapan kişiye, yapılacak müdahalenin şekli, olası tehlikeleri, sağlığına şimdi veya daha sonra gelebilecek olan zararlar konusunda doktor tarafından bilgi verilmelidir. Bu şartlar altında, bağış yapacak kişi tüm bilgilendirmelerden sonra bağış yapmakta kararlıysa, organlarını yaşarken de bağışlayabilir. Organ bağışı yapıldıktan sonra sadece bir yoğun bakım ünitesinde beyin ölümü (tıbben yaşamın sona ermesi) kararı alınması halinde organlar kullanılmaktadır. Diğer ölüm hallerinde organlar alınmaz. Organ bağışı bazen görmeyen bir insanın görmesini ya da hayatını diyaliz cihazına bağlı olarak sürdüren bir böbrek hastasının hayata dönmesini sağlar’’ diye konuştu. Dr. Şahin, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunun 6 Mart 1980 tarihli kararı ile organ naklinin caiz olduğunun da açıklandığını bildirdi. Yozgat İl Sağlık Müdürü Şahin, ‘’Bu karara göre; Zaruret halinin bulunması, yani hastanın hayatını veya hayati bir uzvunu kurtarmak için bundan başka bir çarenin olmadığına mesleki ehliyet edilmesi, Hastanın bu yolla tedavi edilebileceğine kanaat getirilmesi, Organ ve dokularının nakli yapılacak kişinin bu işlem yapıldığı esnada tıbben ölmüş olması, Tedavi yapılacak olan hastanın da kendisine yapılacak olan bu nakle razı olması, Doku ve Organ Bağışı için Cins, Irk Zengin, Fakir ayrımı yapılmaz. Kur’an-ı Kerim’de; ’Kim Bir insana hayat verirse onun tüm insanlara hayat vermişçesine sevap kazanacağı’ (Maide Suresi/32.ayet) beyan olunmuştur’’ ifadelerini kullandı.