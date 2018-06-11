Organ Nakli anlatıldı

Organ ve doku bağışı sayısının ülkemizde henüz istenen düzeye ulaşmadığını belirtildi. Empati yaparken aileyi ön plana almak gerektiğine dikkat çekilerek, gerçekten birilerinin umutsuzluğu, bir başka birinin umudu olabiliyor, Türkiye'de bir organ bağışı ile atacağımız bir imza ile hayat kurtarılacak çok insanın bulunduğunun altı çizildi. Bu insanlara hizmet etmenin çok önemli olduğu vurgulandı.