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Ordu merkezli operasyon!

Aralarında Yozgat’ın da bulunduğu Ordu merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aralarında mühendis, bankacı, imam, öğretmen ve örgütün eski şirket çalışanlarının da yer aldığı 18 kişi gözaltına alındı. 

Ordu merkezli operasyon!

Aralarında Yozgat’ın da bulunduğu Ordu merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aralarında mühendis, bankacı, imam, öğretmen ve örgütün eski şirket çalışanlarının da yer aldığı 18 kişi gözaltına alındı. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
12 Ağustos 2017 Cumartesi 07:05
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Ordu merkezli operasyon!

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheli için Ordu, Yozgat, İstanbul, Ankara ve Trabzon'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alınanların mühendis, bankacı, imam, öğretmen ve FETÖ'nün eski şirket çalışanları olduğu öğrenildi. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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