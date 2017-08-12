Ordu merkezli operasyon!

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheli için Ordu, Yozgat, İstanbul, Ankara ve Trabzon'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alınanların mühendis, bankacı, imam, öğretmen ve FETÖ'nün eski şirket çalışanları olduğu öğrenildi. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İleri Gazetesi
12 Ağustos 2017 Cumartesi 07:05
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