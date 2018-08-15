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Ordu'lu tekstilciye Yozgat’tan destek

YOZGATLI iş adamı Ayhan Çelik, Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşanan sel felaketinde zarar gören tekstil fabrikasının sahibine, Yerköy ilçesindeki atıl durumdaki tekstil fabrikasını ücretsiz tahsis edebileceğini söyledi.

Ordu'lu tekstilciye Yozgat’tan destek

YOZGATLI iş adamı Ayhan Çelik, Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşanan sel felaketinde zarar gören tekstil fabrikasının sahibine, Yerköy ilçesindeki atıl durumdaki tekstil fabrikasını ücretsiz tahsis edebileceğini söyledi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 07:00
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Ordu'lu tekstilciye Yozgat’tan destek

Yerköy ilçesinde 250 kişinin çalışabileceği 2 bin 860 metrekare kapalı alanı olan tekstil fabrikasında kendilerinin üretime ara verdiğini anlatan Çelik, "Ordu'da yaşanan sel felaketinde bir tekstil fabrikasının su altında işçilerin ise içeride mahsur kaldığını televizyonda gördüm. İşletmecisinin mutlaka zamanında teslim edeceği siparişleri vardır. Bunu teslim etmesi de uzun sürebilir. Böyle zor günlerde insanların birlik beraberlik ve dayanışma içerisinde olması çok önemlidir. Bu sebeple, fabrikamızı bütün makinelerimizle birlikte o işletmecimize kira bedeli almadan tahsis etmeye hazırım." diye konuştu.
Bu zor günlerde sanayicin bir birine yardım etmesi gerektiğini vurgulayan Çelik, "Fabrikamıza ait 16 lojman bulunmaktadır. Bu lojmanları da işçileri kullanabilir. İhtiyaç halinde ise il ve ilçemizden kalifiye elaman sıkıntısı da yaşamayacaktır." ifadelerini kullandı.

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