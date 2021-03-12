ORAN’ı ziyaret ettiler

Ziyaret esnasında borsa üyelerinin kalkınmasına katkı sağlamaya yönelik Yozgat Ticaret Borsası ile ORAN Kalkınma Ajansının geliştirilebileceği ortak projeler görüşüldü. Yozgat Ticaret Borsası üyelerinin iştigal konuları olan tarım ve hayvancılık alanlarında üyelere katma değer sağlayabilecek eğitimler, projeler konusunda iş birliği içerisinde olunması gerektiği vurgulandı. Öncelikle üyeler olmak üzere çiftçilerimize de hem tarım hem de hayvancılık alanları ile spesifik eğitimler verilerek, kendilerinden gelecek talepler doğrultusunda Konya Ovası Projesi (KOP) gibi Yozgat’ın da kapsamında olduğu projelerden yararlanılması adına çalışmalara hız verilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.