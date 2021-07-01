ORAN’DAN TURiZME DESTEK

Türkiye’nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığı ile birlikte Kayseri ve Sivas’ta turizm sektörlerine yönelik tanıtım çalışmalarına ağırlık verilecek. Yozgat, Kayseri, Sivas illerini kapsayan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) yönetim kurulu, pandemi sürecinin ardından Yozgat’ta yüz yüze bir araya gelip, ajansın çalışmalarını değerlendirdi. ORAN Dönem Başkanı Yozgat Valisi Ziya Polat, Kalkınma Ajanslarının 10 yıllık çalışmalarını içeren verilerin ‘www.kalkinmakutuphanesi.gov.tr’ web sitesinde, araştırmacıların, ilgili kişilerin faydalanması amacıyla aktarıldığını bildirdi. Yozgat Valisi Polat, Covid19 süresince uzun süredir video konferans sistemi ile yapılan ORAN Kalkınma Ajansı’nın yönetim kurulu toplantısını yüz yüze yapmaya başladıklarını hatırlattı. Vali Polat, 2017 yılında Erciyes yüksek irtifa bisiklet yarışları olarak organize etmeye başlanılan, bu yıl Erciyes’te devam eden yarışların yanı sıra 7-8 Ağustos tarihlerinde Yozgat Çamlık Milli Parkı’nda da ulusal yarışmaların düzenleneceğini açıkladı. Polat, ‘’Bu anlamda 15’den fazla ülkeden gelen 200’e yakın yerli-yabancı bisikletçinin pedal çevireceği Çamlık Yarışları için rota belirleme çalışması tamamlanmış olup, Yozgat Valiliği ve Yozgat Belediyesi işbirliği ile bu tarihlerde yarışların yapılması beklenmektedir’’ dedi. Özellikle pandemi sonrası daha da etkin olmaya başlayan mobil uygulamalar ve online işlemler düşünüldüğünde turizm sektöründe de bu imkanlardan faydalanmak, sektöre nefes verecek mobil tanıtım çalışmalarının yapılması gerektiğine dikkat çeken Polat, bu doğrultuda visityozgat ismi ile bir turizm tanıtım portalı çalışmalarının Yozgat Yatırım Destek Ofisi çalışanları tarafından belirli bir süredir yapılmakta olduğunu, yakın zamanda portalı tüm seyahat severler için hizmete açmayı planladıklarını bildirdi. Vali Polat, ‘’Sivas ilimizde yakın zamanda açılışı yapılacak olan Hamidiye Kültür Merkezi-Sultan II. Abdülhamid’in at haralarının olduğu alanının ulusal anlamda tanıtımı ve aynı zamanda Sivas ilimize de ulusal bir yarış etkinliği kazandırmak adına ‘Hamidiye Atlı Spor Gösterileri’ yapılması da bugünkü gündem maddelerimiz arasında yer almaktadır’’ diye konuştu.

ZERUN BUĞDAYI TOHUMU

ORAN Kalkınma Ajansı dönem Başkanı Yozgat Valisi Polat, son zamanlarda özellikle yerli ve milli ata tohumlarının tekrardan tarıma kazandırılması, çiftçinin de yerli tohum kullanarak ürün üretmesinin çok sık olarak karşılaşılmaya başlandığına vurgu yaptı. Polat, ‘’Bu anlamda ajansımızın geçtiğimiz aylarda sözleşmelerini imzaladığı mali destek programı projeleri ile çeşitli faaliyetler yapılacak olup aynı zamanda özellikle Ulaş ilçesi ve civarında eski zamanlarda ekimi yapılan ‘Zerun Buğdayı’nın yaygınlaştırılması için Ajans olarak tohum dağıtımı ve çiftçi eğitimleri yapılması planlanmaktadır. Bir diğer gündem maddemiz de bu konuda olacaktır’’ ifadelerini kullandı. Palat, Erciyes Yüksek irtifa kamp merkezinin uluslararası tanıtımının yapılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ‘Erciyes Yüksek İrtifa Sempozyumu’ düzenlenmesinin planlandığının altını çizdi. Bu konun da toplantıda ele alınıp, değerlendirileceğini bildiren Polat, açıklamasını şöyle tamamladı: ‘’2021 yılı için Yozgat ilimizde kar amacı gütmeyen kurumların başvuru yapabileceği ‘Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı’ da bu hafta içinde ilan edilecek olup, programa uygun, doğrudan çiftçiye dokunan ve çiftçinin eline geçen kazancı arttırmayı hedefleyen projelerin de başvurularını bekliyoruz.’’ Vali Polat’ın açıklamasının ardından, Yozgat, Kayseri, Sivas illerinde görev yapan Valiler, belediye başkanları, il genel meclis başkanlarının yer aldığı toplantıda, illerdeki yatırımlar, yürütülen çalışmalar ele alınıp, değerlendirildi. Toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.