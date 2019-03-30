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ORAN’dan Proje eğitimi

SARIKAYA İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda, ORAN Yozgat Yatırım Destek Ofisi’nde Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi düzenlendi.

ORAN’dan Proje eğitimi

SARIKAYA İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda, ORAN Yozgat Yatırım Destek Ofisi’nde Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi düzenlendi.

30 Mart 2019 Cumartesi 00:00
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ORAN’dan Proje eğitimi

Eğitim çalışmasına 16 kursiyer katıldı. İki gün süre ile Yozgat Yatırım Destek Ofisi uzmanı Memiş Sezen tarafından katılımcılara eğitim verildi. Eğitimde Proje Döngüsü Yönetiminin bütün aşamaları katılımcılara uygulamalı bir şekilde aktarıldı, eğitimde öğrenmeyi kolaylaştırıcı çeşitli metotlar uygulandı. Ajansın, bu tür eğitim faaliyetleri ile TR72 bölgesindeki kurumların kurumsal kapasitesini ve proje kültürünü artırmayı hedeflediği, bu hedefler doğrultusunda eğitimler vermeye devam edileceği kaydedildi. 

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