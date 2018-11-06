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ORAN’dan eğitim atağı

ORTA Anadolu Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Ofisi İl Koordinatörü Timur Yıldız, Ankara’da düzenlenen 3 gün süreli eğitim çalışmasına katıldı.

ORAN’dan eğitim atağı

ORTA Anadolu Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Ofisi İl Koordinatörü Timur Yıldız, Ankara’da düzenlenen 3 gün süreli eğitim çalışmasına katıldı.

06 Kasım 2018 Salı 07:12
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ORAN’dan eğitim atağı

Eğitimi programını başarı ile tamamlayan Yıldız, Yasin Zicin ve Sezen Memis ile birlikte ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisini bir akademiye çevirmek istediklerini söyledi. Yıldız, aldıkları ‘Girişimcilik, çocuk girişimciliği, aile şirketlerinde kurumsallaşma, proje yazma’ gibi eğitim konularıyla ilgili Yozgat’ta da eğitim çalışmaları yapacaklarını kaydetti. Yıldız, ‘’Bir çok konuda bilgi ve deneyimlerimizi yarı profesyonel yarı amatör bir ruhla paydaşlarımıza öğrencilerimize, işadamlarımıza aktarmaya çalışacağız’’ dedi.

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ORAN’dan Eğitim Atağı
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