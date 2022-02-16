ORAN’dan 500 bin liralık destek

Proje yarışmasına 28 Şubat tarihine kadar müracaat edilmesi gerektiği bildirildi. Yozgat Valiliği twitter hesabından yapılan paylaşımda, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Erciyes Teknopark A.Ş. tarafından birlikte organize edilen ‘Benim İşim Girişim’ iş fikri yarışması ile bölgede teknoloji geliştirme içerikli, ticari değer taşıyan, yenilikçi iş fikirleri olan girişimci adaylarının, ekipleri ile birlikte iş fikirlerini hayata geçirmelerinin teşvik edilmesi amaçlandığı kaydedildi. Bu yarışma ile başvuruları alınan yenilikçi iş fikirleri arasından en uygun olanlarının seçileceği vurgulanırken, bir prototipe dönüştürülmesi için malzeme ve hizmet alımları kalemlerinde finans desteği sağlanacağı ifade edildi. Ayrıca iş fikri sahibi girişimci adaylarına Kayseri’de kurulu bulunan ve Teknopark tarafından işletilen girişimcilik merkezi olan Sera adlı ön kuluçka ve kuluçka hizmetleri de sunulacağı vurgulandı. Müracaat edecek olan kişilerden aranacak kriterler ise şu şekilde; ‘’Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, teknoloji tabanlı, yenilikçi ve ticari değere sahip bir iş fikri sahibi olmak, başvuru tarihi itibariyle 18 yaşından gün almış olmak, Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde ikamet ediyor olmak, en az 2 kişilik bir ekibe sahip olmak. Şirketler için en fazla 3 yıl önce kurulmuş olmak ve Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde yer alan teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteriyor olmak. Bireysel başvuru kabul edilmemektedir. Her takımın sadece bir iş fikri ile başvuru yapması beklenmektedir. Birden fazla iş fikri ile başvuru yapan takımların sadece bir projesi ön değerlendirmeden geçirilecektir. Değerlendirme sonucu kabul edilecek ekiplerin eğitim ve kuluçka faaliyetlerine katılmalarında devam şartı aranmaktadır. Şehir dışından başvuran girişimcilerin, ulaşım ve konaklama işlemlerini, kendi imkanları ile gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Seçilen en fazla 10 takıma, her takım için toplam 45 bin liraya kadar prototip giderleri desteği, 6 ay boyunca Sera Kuluçka Merkezi hizmetleri desteği, Lab Erciyes hizmetleri desteği verilecektir. Ön değerlendirme aşamasında seçilen takımlara girişimcilik kampı eğitimleri verilecektir. Değerlendirme neticesinde en fazla 10 takıma destek verilecektir. Yarışma kapsamında 10 takımın destek alacağı taahhüt edilmez. Ayrıca ödül serbest kullanım nakit destek olarak verilmeyecektir, onaylanmış prototip üretim planı çerçevesinde malzeme ve hizmet alımlarının ardından ödeme yapılacaktır’’ denildi.