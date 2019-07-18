ORAN’DAN 2 PROJEYE ONAY

Yozgat’ın iki ayrı projesine de onay verildi. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2019 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında, Mayıs-Haziran döneminde yapılan başvuruların değerlendirme süreci tamamlandı. Buna göre başarılı bulunarak, destek almaya hak kazanan 7 başvuru sahibi ilan edildi. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Drone (İHA) ile Tarımsal Arazilerin Etkin Kontrolü için Personel Eğitim’ Projesi ile Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Sen Değişirsen, Dünya Değişir’ adlı projesi, desteklenmeye değer bulundu. Sözleşmelerin imzalanması, başarılı teknik destek taleplerinin Ajansın internet sitesinde yayınlanmasını müteakip 2 Ağustos Cuma 2019 günü saat 17:00’a kadar gerçekleşeceği belirtildi. 2019 yılı Teknik Destek Programı kapsamında başarılı bulunan başvuru sahiplerine Ajans tarafından yazılı olarak da bildirimde bulunulacağı kaydedildi. Destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerinin, matbu proje evraklarını da 2019 Teknik Destek Sözleşme Belgeleri açıklama dosyasında belirtildiği şekilde hazırlayarak, sözleşme imzalama aşamasında Ajans’a teslim etmek üzere hazırlamaları gerektiği hatırlatıldı.