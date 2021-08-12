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ORAN’DAN 2 PROJEYE DESTEK

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hazırlanan projelerin değerlendirme sürecini tamamladı, Kayseri’nin bir, Yozgat’ın iki, Sivas’ın 4 projesine mali destek verilmesini uygun buldu.

12 Ağustos 2021 Perşembe 00:40
ORAN’DAN 2 PROJEYE DESTEK

Bölge illeri arasındaki farklılıkların ortadan kaldırılıp, istihdam ve sosyo-ekonomik kalkınmaya yönelik projelere mali destek sunan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), 2021 yılı uygulamalarını kapsayan projelerle ilgili değerlendirme sonuçlarını ilan etti. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programında (SOGEP) kapsamında değerlendirme sürecinin tamamlandığı, Kayseri’nin bir, Yozgat’ın iki, Sivas’ın 4 projesine mali destek verilmesinin uygun bulduğu bildirildi. ORAN Kalkınma Ajansı Dönem Başkanı Yozgat Valisi Ziya Polat, SOGEP 2021 Yılı uygulamaları kapsamında Yozgat’ın da iki projesinin onaylanarak, 6 Milyon lira hibe desteği almaya hak kazandığını söyledi. ORAN’dan yapılan açıklamada, ‘’Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programında değerlendirme süreci tamamlanmıştır’’ denildi. İllerde yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermenin hedef olarak belirlendiği anımsatılarak, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermeye yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi. Toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik, sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği, yenilikçiliği desteklemek, sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak amaçlarını önceleyen program kapsamında bölgeden 7 projenin başarılı bulunduğunun altı çizildi. Desteklenen projeler ile bölgeye toplam 11 Milyon 180 Bin liralık kaynak sağlandığına vurgu yapıldı. SOGEP 2021 Yılı uygulamaları kapsamında desteklenmesi uygun görülen projeler arasında Yozgat’tan iki proje yer alıyor. Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde belediye tarafından hazırlanan ‘Güngörmüşler Yaşam Destek Merkezi’ ile Yozgat’ın Çekerek ilçesinde yine belediye tarafından hazırlanan ‘Çekerek İlçesinde Sosyo-Ekonomik Gelişimin Artırılması’ projesinin hayata geçirilebilmesi için 6 Milyon lira mali destek verilecek.

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ORAN’DAN 2 PROJEYE DESTEK
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