ORAN Yozgat’ta Toplandı

Oran Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Sivas Valisi Salih Ayhan beaşkanlığındaki toplantıya, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Yozgat Valisi Kadir Çakır, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memnuh Büyükkılıç, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Yozgat İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı ve Yozgat TSO Başkanı Sinan Çelik katıldı. Sivas Valisi Salih Ayhan, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinin endüstriyel, sosyal ve kültürel kalkınmasına ivme katmak amacıyla çalışmaların sürdüğünü, bu bağlamda Ajans tarafından 2010 yılından bugüne kadar 20 mali destek programı, 8 fizibilite-doğrudan faaliyet destek programı, 8 teknik destek programı ve 2 güdümlü proje destek programı yürütüldüğünü söyledi. Bu programlara toplam 2 bin 704 adet başvuru yapıldığını ve 748 projenin destek almaya hak kazandığını belirten Vali Ayhan, “Destek almaya hak kazanan projelerin başvuru sahipleri ile 275,32 Milyon lira yatırım değerinde destek sözleşmesi imzalanarak Ajans tarafından 141,85 Milyon liralık destek sözleşmeye bağlanmıştır. Ayrıca, ‘Yozgat Modern Hayvan Hastanesi’ güdümlü projesi sözleşmesi kasım ayında imzalanmış olup bu projeye Ajans tarafından 9 milyon liralık destek verilecektir” dedi. Vali Ayhan, Çekerek Gençlik Hizmetleri Ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından sunulan 'Çekerek Kültür ve Spor Dünyası' isimli proje için 1,4 milyon lira, Boğazlıyan Belediyesi tarafından sunulan 'Mutlu Kreş Mutlu Yarın' projesi için de 1 milyon lira destek olunacağını kaydetti. Vali Ayhan, “Sivas ilinden Sivas İl Özel İdaresi’nin başvuru sahibi olduğu Sivas Engelli Aktif Yaşam Merkezi Projesi için 2.18 milyon lira destek olunacaktır” şeklinde konuştu. Ayhan, Kayseri Kansere Karşı Birlikte Derneği tarafından sunulan 'Umudunu Kaybetme Hayata Tutun' projesi için 930 bin lira, Kayseri Birleşik Kafkasya Kültür Eğitim Ve Sosyal Yardımlaşma Derneği‘nin projesi olan 'Sarıoğlan ve Pınarbaşı İlçelerinde Kadın Üreticilerin Elinden Geleneksel Peynir Üretim Tesislerinin Kurulması' projesi için de 990 bin lira destek verileceğini ifade etti. Vali Ayhan, “Böylece toplam 5 proje için SOGEP kapsamında 6.5 milyon lira destek verilmiş olunacaktır. Cazibe merkezleri destekleme programı kapsamında Sivas Kale Projesi için 10 milyon lira, Sanayi Mektebi Şehir ve Kent Müzesi projesi için de 10 milyon lira destek olunmaktadır. AB projesi kapsamında Sivas İŞGEM projesi için de Ajans öncülüğünde 7,1 milyon Avro destek alınmış ve İŞGEM hizmete açılmış ve tam dolulukla faaliyetlerini sürdürmektedir. Tüm bu destekler ile Ajansımız Bölge illerimizin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla 230 milyon liradan fazla bir meblağı destek olarak vermiş olacaktır. 19 Eylül tarihi itibarı ile de 2019 yılı Mali Destek Programı olarak Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi ilan edilmiştir. Programa Kayseri’den 27, Sivas’tan 27 ve Yozgat’tan 18 başvuru, toplam 72 başvuru alınmıştır. 1-2 ay içinde bu programda destek almaya hak kazanan projelerin de belirlenmesi beklenmektedir. Ajansımızın çalışmalarının Bölge illerimiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ederim” diyerek açıklamasını sonlandırdı.

