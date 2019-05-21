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ORAN Yozgat’ta toplandı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı(ORAN) Yönetim Kurulu Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayseri Valisi Şehmus Günaydın Başkanlığında, Sivas Valisi Salih Ayhan ve Yozgat Valisi Kadir Çakır’ın katılımı ile gerçekleşti.

ORAN Yozgat’ta toplandı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı(ORAN) Yönetim Kurulu Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayseri Valisi Şehmus Günaydın Başkanlığında, Sivas Valisi Salih Ayhan ve Yozgat Valisi Kadir Çakır’ın katılımı ile gerçekleşti.

21 Mayıs 2019 Salı 00:00
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ORAN Yozgat’ta toplandı

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıda basına açıklamada bulunan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, üç ilde faaliyet gösteren gerek özel sektör, gerekse kamu sektöründe ekonomiye ve illere katkı sağlayacak projelere destek için toplandıklarını belirtti. İllerimizin her alanda gelişmesi için değişik projeler hazırladıklarını ifade eden Günaydın, “Biz şunu arzu ediyoruz, ülkemizin ve illerimizin ekonomisine katkı sağlamak, istihdamı, üretimi artıracak projelere her zaman kapımız açık, desteğimiz her zaman hazır. Bu nedenle biz bu projeleri bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Girişimciler ve kamu kurumlarına seslenen Vali Günaydın, “proje konusunda daha çok çalışıp gayret göstermek lazım” diyerek uygun şekilde projelerin hazırlanmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Toplantıya, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Yozgat Belediye Başkanı Celal köse, Kayseri TSO Başkanı Ömer Gülsoy, Yozgat TSO Başkanı Sinan Çelik, Sivas İl Genel Meclis Başkanı Av. Hakan Akkaş ve Yozgat İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı katıldı.

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