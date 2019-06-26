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ORAN Yönetimi toplandı

ORTA Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.

ORAN Yönetimi toplandı

ORTA Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 00:00
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ORAN Yönetimi toplandı

Ajans binasındaki toplantı ORAN Yönetim Kurulu Başkanı Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ın başkanlığında Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve diğer yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi. Vali Günaydın, ORAN kapsamındaki illerin ihracat potansiyeline sahip olduğunu, bunu daha da artırmayı amaçladıklarını söyledi. ORAN'ın yeni fikirleri desteklediğini ifade eden Günaydın, Ar-Ge çalışmalarının önemine dikkati çekti. Toplantının gündem maddeleri arasında sözleşme fesih talebinde bulunan projelerin değerlendirilmesi, sözleşme uzatma talebinde bulunan projelerin ele alınması, Bozok Üniversitesi Turizm Fakültesi ile Yozgat alternatif turizm potansiyelinin belirlenmesi işini görüşülmesinin yer aldığı belirtildi. 

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