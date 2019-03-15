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ORAN Yönetimi toplandı

ORTA Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Yönetim Kurulu'nun mart ayı toplantısı yapıldı.

ORAN Yönetimi toplandı

ORTA Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Yönetim Kurulu'nun mart ayı toplantısı yapıldı.

15 Mart 2019 Cuma 00:00
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ORAN Yönetimi toplandı

ORAN Yönetim Kurulu, ajans binasında Yönetim Kurulu Başkanı Kayseri Valisi Şehmus Günaydın başkanlığında toplandı. Günaydın, toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgelerin gelişmişlik farkını en aza indirmek için avantajları ve dezavantajları bilerek çalıştıklarını söyledi. Vali Günaydın, "İlerimizin ve bölgemizin ekonomisine katkı yapacak, istihdamı, ihracatı artıracak çalışmalara destek vermek için gündemimizde çeşitli konular var. Kalkınma ajansları bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltmak için kurulmuş kuruluşlar. Bundan sonra yine ülkemiz açısından faydalı işlere imza atmayı düşünüyoruz. Şimdiye kadar çalışmalarından dolayı bütün kurum yöneticilerine teşekkür ediyorum" dedi.
Toplantıya, ORAN Yönetim Kurulu üyeleri Sivas Valisi Salih Ayhan, Yozgat Valisi Kadir Çakır, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, diğer kentlerin temsilcileri katıldı.
 

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