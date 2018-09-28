ORAN yönetimi toplandı

ORAN Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya, Kayseri Valisi ve Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kamçı, Sivas Valisi Davut Gül, Vali Kemal Yurtnaç, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, ORAN Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin Kilci katıldı. Kayseri Valisi ve Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kamçı burada yaptığı açıklamada, geçen kurul toplantısında destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerini ilan ettiklerini ifade ederek, tüm başvuru sahiplerine hayırlı olmasını temenni etti ve yatırımlarının bereketli olmasını diledi. Vali Kamçı, Fizibilite Destek Programı ve Teknik Destek Programında başvuruların alınmaya devem ettiğini söyledi. Vali Kamçı, “Fizibilite programı ile kar amacı gütmeyen kurumlar tarafından yapılacak olan başvurular ile yatırım fikirlerinin fizibilitesinin hazırlanması için 200 bin liraya kadar, teknik destek programı ile de yine kar amacı gütmeyen kurumların kurumsal kapasite gelişimi için ihtiyaç duydukları eğitim ve danışmanlık desteği 50 bin liraya kadar karşılanabilecektir” dedi.

Vali Süleyman Kamçı, ORAN Ajansı’nın yaptığı diğer çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. Kamçı, “Bilindiği üzere Ajansın güdümlü proje mantığı ile vermiş olduğu destekler var. Bu anlamda Kayseri’de Kayseri OSB’nin başvuru sahibi olduğu ‘Fuar ve Kongre Merkezi’ projesine 11,5 milyon lira, Erciyes Üniversitesi’nin başvuru sahibi olduğu ‘Erciyes Kordon kanı ve Doku Bankası’ projesine ise 3,5 milyon lira destek vermekteyiz. Sivas’ta yapılması planlanan ‘Hamidiye Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi’ ve Yozgat’ta yapılması planlanan ‘Yozgat hayvan hastanesi ve borsası’ projeleri için de Bakanlığımızın onayı beklenmekte olup yakın zamanda ilerleme kaydetmeyi umuyoruz. Bugünkü toplantımız ile iki güdümlü projenin daha teklifini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ileteceğiz. İlki Bölgemizin 3 ilini de kapsayan ve Ticaret ve Sanayi Odalarının ortaklığı ile yürüyecek olan ‘Uygulamalı Yalın İmalat’ projesidir ki bu proje ile bölgedeki uygun sektörlerdeki firmaların verimliliğini artırmak ve maliyetlerini düşürmek planlanmaktadır. Bir diğer proje de ‘Jeotermal kaynakların etkin kullanımı’ projesidir ki; bu proje ile de Sarıkaya ve Sorgun ilçelerinde termal kaynaklar için toplama ve dağıtma merkezi kurulumu planlanmaktadır” diye konuştu.

