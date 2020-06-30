ORAN Yönetimi Toplandı

YOZGAT Valisi Ziya Polat, İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı, Belediye Başkanı Celal Köse, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, kısa adı ORAN olan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın haziran ayı yönetim kurulu toplantısına katıldı.

ORAN Kalkınma Ajansı Haziran Ayı Yönetim Kurulu Toplantısına Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlık etti. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Yozgat Valisi Ziya Polat, Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla Video Konferans Sistemi üzerinden gerçekleştirildi. Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.