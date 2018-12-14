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ORAN Yönetim Kurulu toplandı

ORAN Yönetim Kurulu, ajans binasında Yönetim Kurulu Başkanı Kayseri Valisi Şehmus Günaydın başkanlığında toplandı.  

ORAN Yönetim Kurulu toplandı

ORAN Yönetim Kurulu, ajans binasında Yönetim Kurulu Başkanı Kayseri Valisi Şehmus Günaydın başkanlığında toplandı.  

14 Aralık 2018 Cuma 07:00
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ORAN Yönetim Kurulu toplandı

Günaydın, toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgelerin gelişmişlik farkını en aza indirmek için avantajları ve dezavantajları bilerek çalıştıklarını söyledi. Kayseri, Sivas ve Yozgat'ın önemli bir potansiyeli olduğunu belirten Günaydın, "Bu potansiyeli harekete geçirmek, birbirimize destek vermek için bu toplantıları önemsiyoruz. Her ay başka bir ilimizde bu toplantılara devam edeceğiz. Desteklediğimiz projelerin kentlerimizin istihdamına, üretimine, ihracatına katkı vermelerini bekliyoruz, bu tür projelere de örnek veriyoruz" dedi. 

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