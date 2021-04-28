Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1392
ALTIN
469.826
DOLAR
8.2123
STERLİN
11.4354
EURO
9.9212

ORAN Toplantısı yapıldı

YOZGAT, Sivas ve Kayseri İllerinin oluşturduğu Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Nisan ayı toplantısı, dönem başkanı Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında online toplanıp, gündemindeki maddeleri görüştü.

28 Nisan 2021 Çarşamba 00:44
ORAN Toplantısı yapıldı

Toplantıya Yozgat Valisi Ziya Polat, Sivas Valisi Salih Ayhan, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ve diğer kurul üyeleri katıldı.  •Seyfettin Sağlam•

Anahtar Kelimeler:
ORAN Toplantısı Yapıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni bitki türü keşfedildi
Yeni bitki türü keşfedildi
PANCAR EKiMi BAŞLADI
PANCAR EKiMi BAŞLADI
Ebeleri unutmadılar
Ebeleri unutmadılar
VETERiNERSiZ OLMAZ!
VETERiNERSiZ OLMAZ!
HEMŞiRELERE SERTiFiKA
HEMŞiRELERE SERTiFiKA
Covid19 vakasında azalma
Covid19 vakasında azalma
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim