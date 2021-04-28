ORAN Toplantısı yapıldı

Toplantıya Yozgat Valisi Ziya Polat, Sivas Valisi Salih Ayhan, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ve diğer kurul üyeleri katıldı. •Seyfettin Sağlam•
28 Nisan 2021 Çarşamba 00:44
YOZGAT, Sivas ve Kayseri İllerinin oluşturduğu Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Nisan ayı toplantısı, dönem başkanı Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında online toplanıp, gündemindeki maddeleri görüştü.
Toplantıya Yozgat Valisi Ziya Polat, Sivas Valisi Salih Ayhan, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ve diğer kurul üyeleri katıldı. •Seyfettin Sağlam•