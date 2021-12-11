Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

ORAN TOPLANTISI YAPILDI

Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı toplantısı için gittikleri Kayseri’de bir dizi ziyaretlerde de bulundu.+

11 Aralık 2021 Cumartesi 00:02
ORAN TOPLANTISI YAPILDI

Yozgat, Kayseri ve Sivas illerini kapsayan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Yönetim Kurulu toplantısı Kayseri’de yapıldı. Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı, toplantı için gittikleri Kayseri’de Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı da makamında ziyaret edip, görüştü. Bir dizi program dolayısıyla Kayseri’de bulunan bölge illerinin vali ve belediye başkanı ile il genel meclis başkanını Büyükşehir Belediyesi başkanlık makamında ağırlayan Büyükkılıç, konukları ile Kayseri ve bölgede yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’e Büyükşehir Belediyesi fuaye alanında Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) sanatçıları tarafından yapılan el emeği eserlerin yer aldığı Ahilik Sergisi’ni gezdirerek, el sanatları ve ahilik kültürü konusunda bilgilendirdi. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın başkanlığında ORAN Kalkınma Ajansı’nda gerçekleştirilen Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Aralık Ayı Olağan Toplantısı’na Yozgat heyeti de katıldı. Toplantıda, Sivas Valisi Salih Ayhan, Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile ORAN yönetimi katıldı. Pandemi sürecindeki ilk yüz yüze toplantıda konuşan Vali Günaydın, illerin ekonomik potansiyelini ortaya çıkarmak, var olan potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek için projeleri kabul ettiklerini ifade ederek, şu ana kadar ajans çalışmalarına katkı sağlayan ve destek veren tüm paydaşlara teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
ORAN Toplantısı YapıldıYozgatIlerigazetesiAralıkCumartesiHaberYozgatvaliliğiZiyaPolatYozgat BelediyesiCelalKöseİlGenelMeclisBaşkanıİskenderNazlıOranToplantıKayseri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CANIMIZ YANDI
CANIMIZ YANDI
Etkinliklere devam
Etkinliklere devam
Şehitler için ilk tören Hakkari’de yapıldı
Şehitler için ilk tören Hakkari’de yapıldı
Gençler becerilerini GELiŞTiRiYOR
Gençler becerilerini GELiŞTiRiYOR
Coşar, Oktay’ı bilgilendirdi
Coşar, Oktay’ı bilgilendirdi
Eğitim tamamlandı
Eğitim tamamlandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim