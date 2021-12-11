ORAN TOPLANTISI YAPILDI

Yozgat, Kayseri ve Sivas illerini kapsayan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Yönetim Kurulu toplantısı Kayseri’de yapıldı. Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı, toplantı için gittikleri Kayseri’de Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı da makamında ziyaret edip, görüştü. Bir dizi program dolayısıyla Kayseri’de bulunan bölge illerinin vali ve belediye başkanı ile il genel meclis başkanını Büyükşehir Belediyesi başkanlık makamında ağırlayan Büyükkılıç, konukları ile Kayseri ve bölgede yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’e Büyükşehir Belediyesi fuaye alanında Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) sanatçıları tarafından yapılan el emeği eserlerin yer aldığı Ahilik Sergisi’ni gezdirerek, el sanatları ve ahilik kültürü konusunda bilgilendirdi. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın başkanlığında ORAN Kalkınma Ajansı’nda gerçekleştirilen Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Aralık Ayı Olağan Toplantısı’na Yozgat heyeti de katıldı. Toplantıda, Sivas Valisi Salih Ayhan, Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile ORAN yönetimi katıldı. Pandemi sürecindeki ilk yüz yüze toplantıda konuşan Vali Günaydın, illerin ekonomik potansiyelini ortaya çıkarmak, var olan potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek için projeleri kabul ettiklerini ifade ederek, şu ana kadar ajans çalışmalarına katkı sağlayan ve destek veren tüm paydaşlara teşekkür etti.