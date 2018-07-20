ORAN toplandı

Toplantıya ORAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç başkanlık etti. Toplantıya Sivas Valisi Davut Gül, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı Halil Şahbaz, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik ve diğer yetkililer katıldı. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç kendi dönem başkanlığının son toplantısını icra ettiklerini belirtti. Vali Kemal Yurtnaç, ORAN’ın 2017 yılı mali destek programlarının değerlendirme süreçlerini tamamladığını ve 30 Mayıs tarihli yönetim kurulu toplantısı ile kamu kurumlarına yönelik olan ‘Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi’ ve ‘Yeni ve Yenilenebilir Tarım Uygulamaları’ mali destek programlarında destek almaya hak kazanan proje başvurularının açıklandığını hatırlattı. Proje sahipleri ile sözleşmelerin imzalandığını söyleyen Vali Yurtnaç, “Bu iki program ile bölgemize 11 milyon liradan fazla destek, ajansımız tarafından sağlanacaktır” dedi.

Kobilere yönelik ‘Endüstriyel Gelişim ve Verimlilik” mali destek programı ile 10 milyon lira desteğin firmalara kazandırılacağını vurgulayan Vali Yurtnaç, “Her 3 program sonucu bölgemize eş finansmanlar ile beraber 35 milyon lira yatırım yapılmış olacaktır” şeklinde konuştu.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, yatırım destek ofislerinin bölgeye yatırımcı çekmek için faaliyetlerini sürdürdüğünü de hatırlatarak, “Bu bağlamda Yozgat vali yardımcımız başkanlığında bir heyet ile, Yozgat Yatırım Destek Ofisimiz Avrupa’da çeşitli ülkelerde yatırımcılara ziyaretlerde bulundular. Yozgat’ın nitelikli ve istihdam sağlayıcı yatırımı çekmesi anlamında tanıtım faaliyetlerinde bulunmuşlardır” ifadelerini kullandı.