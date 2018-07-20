Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 12°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
93003
ALTIN
188.945
DOLAR
4.8206
STERLİN
6.2555
EURO
5.5954

ORAN toplandı

ORTA Anadolu Kalkınma Ajansı(ORAN) Yönetim Kurulu Toplantısı Yozgat Valiliği toplantı salonunda gerçekleşti.

ORAN toplandı

ORTA Anadolu Kalkınma Ajansı(ORAN) Yönetim Kurulu Toplantısı Yozgat Valiliği toplantı salonunda gerçekleşti.

20 Temmuz 2018 Cuma 07:00
6 Okunma
ORAN toplandı

Toplantıya ORAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç başkanlık etti. Toplantıya Sivas Valisi Davut Gül, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı Halil Şahbaz, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik ve diğer yetkililer katıldı. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç kendi dönem başkanlığının son toplantısını icra ettiklerini belirtti. Vali Kemal Yurtnaç, ORAN’ın 2017 yılı mali destek programlarının değerlendirme süreçlerini tamamladığını ve 30 Mayıs tarihli yönetim kurulu toplantısı ile kamu kurumlarına yönelik olan ‘Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi’ ve ‘Yeni ve Yenilenebilir Tarım Uygulamaları’ mali destek programlarında destek almaya hak kazanan proje başvurularının açıklandığını hatırlattı. Proje sahipleri ile sözleşmelerin imzalandığını söyleyen Vali Yurtnaç, “Bu iki program ile bölgemize 11 milyon liradan fazla destek, ajansımız tarafından sağlanacaktır” dedi.

Kobilere yönelik ‘Endüstriyel Gelişim ve Verimlilik” mali destek programı ile 10 milyon lira desteğin firmalara kazandırılacağını vurgulayan Vali Yurtnaç, “Her 3 program sonucu bölgemize eş finansmanlar ile beraber 35 milyon lira yatırım yapılmış olacaktır” şeklinde konuştu.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, yatırım destek ofislerinin bölgeye yatırımcı çekmek için faaliyetlerini sürdürdüğünü de hatırlatarak, “Bu bağlamda Yozgat vali yardımcımız başkanlığında bir heyet ile, Yozgat Yatırım Destek Ofisimiz Avrupa’da çeşitli ülkelerde yatırımcılara ziyaretlerde bulundular. Yozgat’ın nitelikli ve istihdam sağlayıcı yatırımı çekmesi anlamında tanıtım faaliyetlerinde bulunmuşlardır” ifadelerini kullandı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
EMNİYETİN GURURU!
EMNİYETİN GURURU!
Fotoğraflarla tanınacağız
Fotoğraflarla tanınacağız
Vali valilere tanıttı
Vali valilere tanıttı
Yeni polisler gözyaşlarını tutamadı
Yeni polisler gözyaşlarını tutamadı
Annesinin mezuniyetini izledi
Annesinin mezuniyetini izledi
Keklikler ormana bırakıldı
Keklikler ormana bırakıldı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim