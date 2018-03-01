Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
117697
ALTIN
160.766
DOLAR
3.8157
STERLİN
5.2402
EURO
4.6507

ORAN toplandı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı(ORAN) Şubat ayı yönetim kurulu toplantısı Yozgat Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirildi.

ORAN toplandı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı(ORAN) Şubat ayı yönetim kurulu toplantısı Yozgat Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirildi.

01 Mart 2018 Perşembe 07:00
47 Okunma
ORAN toplandı

ORAN Yönetim Kurulu Başkanı Vali Kemal Yurtnaç başkanlığında gerçekleşen toplantıya Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Sivas Valisi Davut Gül, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Yozgat Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan, Yozgat İl Genel Meclis Başkanı Halil Şahbaz ve ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin Kilci katıldı.
ORAN faaliyetleri hakkında bilgi veren Yönetim Kurulu Başkanı Vali Kemal Yurtnaç, 2018 yılı Ajans çalışma programında Sarıkaya Roma Hamamı’nın odak noktası olduğunu, Sarıkaya’nın gelişimi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Vali Kemal Yurtnaç, 2018 yılı çalışma programı kapsamında tasarım kültürünün bölge firmalarına yerleştirilmesi amacıyla mali destek ve ek çalışmaların da yapıldığını aktardı.
Vali Yurtnaç, bölge illeri Yozgat, Kayseri ve Sivas’ın EMİTT 2018 fuarında stand açarak tanıtım için atak yaptığını ve fuarın faydalı sonuçlar vermesinin beklenildiğine dikkat çekti.
ORAN Yönetim Kurulu Başkanı  Vali Kemal Yurtnaç, bölge kamu kurumları ve KOBİ’ler tarafından başvuru yapılabilen mali destek programlarının son başvuru tarihinin 16 Mart 2018 olduğunu, toplam 27 milyon liralık kaynaktan ilgilileri pay almaya davet ettiklerini sözlerine ekledi.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Mahalle temsilcileri ile buluşuyor
Mahalle temsilcileri ile buluşuyor
Girişimcilik eğitimi
Girişimcilik eğitimi
YEŞİLAY bilinçlendiriyor
YEŞİLAY bilinçlendiriyor
Parka zarar verdiler
Parka zarar verdiler
Müzik Grubu kuruldu
Müzik Grubu kuruldu
Muhasebe haftası
Muhasebe haftası

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim