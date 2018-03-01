ORAN toplandı

ORAN Yönetim Kurulu Başkanı Vali Kemal Yurtnaç başkanlığında gerçekleşen toplantıya Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Sivas Valisi Davut Gül, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Yozgat Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan, Yozgat İl Genel Meclis Başkanı Halil Şahbaz ve ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin Kilci katıldı.

ORAN faaliyetleri hakkında bilgi veren Yönetim Kurulu Başkanı Vali Kemal Yurtnaç, 2018 yılı Ajans çalışma programında Sarıkaya Roma Hamamı’nın odak noktası olduğunu, Sarıkaya’nın gelişimi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Vali Kemal Yurtnaç, 2018 yılı çalışma programı kapsamında tasarım kültürünün bölge firmalarına yerleştirilmesi amacıyla mali destek ve ek çalışmaların da yapıldığını aktardı.

Vali Yurtnaç, bölge illeri Yozgat, Kayseri ve Sivas’ın EMİTT 2018 fuarında stand açarak tanıtım için atak yaptığını ve fuarın faydalı sonuçlar vermesinin beklenildiğine dikkat çekti.

ORAN Yönetim Kurulu Başkanı Vali Kemal Yurtnaç, bölge kamu kurumları ve KOBİ’ler tarafından başvuru yapılabilen mali destek programlarının son başvuru tarihinin 16 Mart 2018 olduğunu, toplam 27 milyon liralık kaynaktan ilgilileri pay almaya davet ettiklerini sözlerine ekledi.

