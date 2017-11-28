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-ORAN toplandı

ORTA Anadolu Kalkınma Ajansı yönetim kurulu, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç başkanlığında Sivas’ta toplandı.

-ORAN toplandı

ORTA Anadolu Kalkınma Ajansı yönetim kurulu, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç başkanlığında Sivas’ta toplandı.

28 Kasım 2017 Salı 07:00
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-ORAN toplandı

Sivas Valisi Davut Gül, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas İl Genel Meclisi Başkanı Sedat Özata ile diğer ilgililerin katıldığı toplantıda Vali Yurtnaç, kalkınma ajansının hem kamu kurumlarına hem de ildeki ekonomi potansiyeli olan Kobilere destek veren bir teşkilat olduğunu söyledi. Vali Yurtnaç, "Biz de bu fikir çerçevesinde gerekli çalışmaları Sivas, Kayseri ve Yozgat illeri olarak devam ettiriyoruz. Bu çerçevede Sivas'ta ‘Maden Kenti Zirvesi’ yapıldı. Yozgat Sarıkaya'da bulunan Roma Hamamı'nın dünya gündemine çıkartılması için bir heyet İngiltere'ye gitti. Kayseri'de de ‘Kentimi Tanıtıyorum Gönüllüyüm’ projesi kapsamında çalışmalara destek veriliyor. Tabi bu çalışmalarda projelerin doğru yönlendirmesini istiyoruz. Kamuoyunda daha kapsamlı yansıyacak şekilde çalışmaların yapılması için arkadaşlarımız hazırlıklarını yapıyor" dedi.

Kobilerin desteklenmesi gerektiğini kaydeden Vali Yurtnaç, "Burada unutmayacağımız bir kesim var ki onlar da Kobiler. Kobileri desteklemek gerekiyor. Kayseri'nin ekonomik şartları daha iyi durumda ama Sivas ve Yozgat'ın özellikle istihdam konusunda çalışmalar yapması gerekiyor. ORAN ve buna benzer ajanslar da bu tür çalışmaları destekleyerek bölgelerin kalkınmasına ve bölgeler arasındaki dengesizliğin ortadan kaldırılmasına ilişkin çalışmaları hep birlikte yürütüyoruz" diye konuştu.

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