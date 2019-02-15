Oran sözleşme imzaladı

Kasım-Aralık döneminde destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerine yönelik hazırlanan sözleşmelere ORAN Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin Kilci imza attı. Sözleşmelerin imzalanmasından sonraki süreçte, yararlanıcı kurumlar ile belirlenen tarihlerde teknik destek faaliyetlerinin gerçekleşmesinin sağlanacağı kaydedildi. Yozgat’tan projeleri destek almaya hak kazanan Boğazlıyan Kaymakamlığı, Çekerek İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü, Kadışehri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde de sözleşmeler imzalandı. Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul yöneticilerine yönelik olarak planlanan ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından gerçekleştirilecek ‘Yönetim ve Etkili İletişim’ konulu projeye Şube Müdürü Orhan Şaybak imza attı. Projesinin uygulanması ile ilçedeki okullarında görev yapan yöneticilerin insan ilişkileri ve yönetim kalitesinin arttırılmasının hedeflendiği kaydedildi.