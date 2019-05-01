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ORAN Sivas'ta toplandı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) nisan ayı olağan toplantısı yapıldı.

ORAN Sivas'ta toplandı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) nisan ayı olağan toplantısı yapıldı.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 00:00
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ORAN Sivas'ta toplandı

Sivas Valiliği Vali Ahmet Muammer Bey Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Sivas Valisi Salih Ayhan, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Sivas İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken ile diğer yetkililer katıldı. 

Toplantıda Kayseri, Sivas ve Yozgat'ı kapsayan çalışmalar masaya yatırıldı. 

ORAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, bölgenin kalkınması ve gelişmesi için ajans olarak ilgili sektörleri desteklemeye devam ettiklerini söyledi.

Bu konuda önemli çalışmalar yaptıklarını anlatan Günaydın, "Ajansımıza sunulan projeleri değerlendirerek, bölgemize katkı sunabileceğini düşündüğümüz projeleri desteklemeye gayret gösteriyoruz." dedi. 

Kayseri, Sivas ve Yozgat'ın turizm destinasyonu bölgesi olduğunu, bu noktada ajansın çeşitli projeler hazırladığını dile getiren Günaydın, "Bu alandaki çalışmalarımızın ülkemiz ve illerimiz için önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Sektörde turizm alanındaki firmalardan kurumlara kadar yapılan tüm çalışmaları takip ediyoruz. Bizlere sunulan önerileri hiçbir zaman göz ardı etmiyoruz. Zaman zaman arkadaşlarımız firmaları ziyaret ederek, bilgilendirme çalışmaları yapıyor." ifadelerini kullandı.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesi ve kurul üyelerinin yaptığı konuşmalarla tamamlandı.

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