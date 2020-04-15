ORAN Raporu yayımlandı

Yeni nesil finansman yöntemleri konusunda bilinirliği artırmak, girişimciler ve yatırımcılar için alternatif işbirliği imkânları oluşturulmasının önünü açmak, girişimcilik kültürünün gelişimine katkı sağlamak adına Ajans Uzmanları tarafından oluşturulan raporda bölge illeri değerlendirildi. Raporda, melek yatırımcılık sisteminin tanıtımı, mevzuatı ve avantajları, TR 72 Bölgesi bağlamında uyumu, ‘Summit Erciyes 2019’ gibi ajansın içinde olduğu ilgili faaliyetlere, sonuç bölümüne yer verildi. Raporun sonunda kaynakçada belirtilen İngilizce ve Türkçe kaynaklar kullanılarak, Kalkınma Ajansı Uzmanları tarafından derlenerek Melek yatırımcılıkla ilgili olduğu düşünülen terimlerin yer aldığı, sistem hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlerin pratik biçimde faydalanabileceği ve terminolojik kargaşanın önüne geçmesinin hedeflendiği ‘Melek Yatırımcılık Sözlüğü’ bölümü oluşturuldu.