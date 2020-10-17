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ORAN Personel alacak

ORTA Anadolu Kalkınma Ajansı, personel alımı yapacağını duyurdu.

17 Ekim 2020 Cumartesi 00:31
ORAN Personel alacak

Başvuru yapacaklardan, ‘Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, yetenekli, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, bir veya birden çok yabancı dile ileri düzeyde hâkim ve seyahat engeli olmayan’ özellikler arandığı bildirildi. Bu bağlamda 5 Uzman, bir Hukuk Müşaviri olarak görevlendirilecek Uzman ile 2 Destek Personeli alımı yapılacağı kaydedildi. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın merkezinin Kayseri olduğu hatırlatılarak, Ajans’ın faaliyet alanını Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinin oluşturduğuna vurgu yapıldı. Yapılacak başvurular neticesinde başarılı olan adayların bir kısmı Kayseri, bir kısmı Sivas ve bir kısmı da Yozgat’ta görevlendirileceği, Hukuk Müşaviri olarak istihdam edilen personelin görev yerinin ise Kayseri olacağı bildirildi. Başvuruların 5-16 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılabileceği belirtildi. 

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ORAN Personel Alacak
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