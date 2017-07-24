ORAN Kayseri’de toplandı

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına, ORAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Sivas Valisi Davut Gül, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vali Kemal Yurtnaç ile Yönetim Kurulu Üyesi ve Kayseri Valisi Süleyman Kamçı katıldı.

Toplantı öncesinde açıklamada bulunan Sivas Valisi Davut Gül, 2017 yılı Teknik Destek Programı kapsamında ikinci dönem başvurularının Haziran ayı sonunda tamamlandığını ve ajansa 20 başvuru yapıldığını belirtti. Önümüzdeki günlerde destek almaya hak kazanan başvuruların açıklanacağını kaydeden Sivas Valisi Davut Gül, ikişer aylık dönemler halinde yapılan başvuruların yılsonuna kadar alınmaya devam edeceğini ifade etti.

KAYSERİ'DE ÖZEL TASARIM MERKEZİ KURULACAK

Ayrıca, 'Türkiye'de firmaların ar-ge altyapılarının güçlendirilmesi ve desteklenmesi' hedefi kapsamında, TR-72 bölgesindeki ar-ge merkezi sayısının artırılması amacıyla yapılan çalışmaların da devam ettiğini dile getiren Sivas Valisi Davut Gül, Kayseri 'deki ar-ge merkezi sayısının 6'ya ulaştığını ve kentte özel bir tasarım merkezi kurulması için Ajans olarak çalışmalara başladıklarını söyledi.

Sivas Valisi Davut Gül, son olarak, 25 Temmuz itibariyle Ajans Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Vali Kemal Yurtnaç'ın, Başkan Vekilliği görevine ise Kayseri Valisi Süleyman Kamçı’nın devam edeceğini sözlerine ekledi.