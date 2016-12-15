ORAN Katkısı

ORAN Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen eğitimlerde kobiler ve henüz Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi alarak işletmelerini açmış olan kuluçka dönemindeki genç girişimciler hedef kitleyi oluşturdu.



Eğitimlerde özellikle ekonomiye spekülatif bir şekilde yön verilmeye çalışıldığı şu dönemde işletmelerin maliyetlerini kontrol altında tutmalarının uzun ömürlü olmalarının temel şartlarından olduğu vurgulandı.





Yapılan eğitimlerin sonuncusuna katılım sağlayan ORAN Yozgat Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Timur Yıldız, genç girişimcilere Türkiye genelinde yapılan bir araştırma sonucunda, birden çok ürün üreten firmalara, hangi ürünlerinin daha karlı olduğunu sordu.





Yüzde 80 oranda yanlış ürünü daha karlı saydıklarını bilimsel olarak ispatlayan bilimsel çalışmayı örnek gösteren Timur Yıldız, eğitimin öneminden bahsetti.