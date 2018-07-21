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ORAN Eğitti

ORTA Anadolu Kalkınma Ajansı, kamu kurumlarına yönelik 2018 yılı mali destek programları ‘Proje Uygulama Eğitim’ çalışmaları tamamlandı.

ORAN Eğitti

ORTA Anadolu Kalkınma Ajansı, kamu kurumlarına yönelik 2018 yılı mali destek programları ‘Proje Uygulama Eğitim’ çalışmaları tamamlandı.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 07:00
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ORAN Eğitti

Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi ile Yeni ve Yenilenebilir Tarım Uygulamaları Mali Destek Programları kapsamında Ajans’tan destek almaya hak kazanan proje sahiplerine Proje Uygulama Eğitimi verildi. ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat ve Sivas Yatırım Destek Ofisi Hizmet Binası ile Kayseri Merkez Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen eğitim çalışmaları verimli geçti. Eğitimlere Yozgat’tan 16, Sivas’tan 17 ve Kayseri’den 35 kişi olmak üzere mali destek almaya hak kazanan kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Eğitimler, proje amacı, faaliyetler, performans göstergeleri, satın alma ve bütçe ile görünürlük başlıkları ekseninde gerçekleştirildi. Yararlanıcılar süreç boyunca dikkat etmeleri gereken temel bilgiler konusunda bilgilendirildi. Gerçekleştirilen 2018 Yılı Mali Destek Programları Başlangıç Toplantısının ardından, proje uygulama süreci, izleme ziyaretleri, görünürlük kuralları, sözleşme değişiklik işlemleri, süreçteki raporlama yükümlülükleri, uygun ve uygun olmayan maliyetler, ödemeler işlemleri, satın alma süreçleri ve Ajans web sitesi-izleme ve değerlendirme bölümü kullanımına ilişkin bilgiler verildi. Eğitim sonunda katılımcılara Kahoot Testi uygulanarak eğitimde anlatılanlar test edilerek katılımcıların başarılı sonuç elde etmeleri dikkat çekti. Eğitimler sürece ilişkin soru-cevap kısmı ile tamamlandı.

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