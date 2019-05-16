ORAN DESTEKLEYECEK!

Fizibilite Destek Programı’nın önceliklerinin, ‘Bölgesel yenilik ve girişimcilik alt yapısının güçlendirilmesi, üretimde katma değerin artırılması, Kentsel ve sosyal altyapının iyileştirilmesi, Turizmin çeşitlendirilmesi, doğal tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve turizmde rekabet gücünün artırılması, Katma değerli tarım uygulamalarının geliştirilmesi’ başlıklarında sıralandı. Program kapsamında desteklenecek faaliyetler için tahsis edilen toplam kaynak tutarının bir milyon 50 bin lira olduğunu vurgulanarak, değerlendirme aşaması sonucu destek almaya hak kazanan her proje başvurusu için azami 150 bin lira destek verileceği ifade edildi. Fizibilite Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan projelere destek oranının ise asgari yüzde 25, azami yüzde 90 olduğu açıklandı. 2019 Yılı Fizibilite Destek Programı başvuru döneminin, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi’nde 15 Mayıs-29 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleşeceği duyuruldu. Programa, ‘Valilikler, Kaymakamlıklar, İl Özel İdareleri, YİKOB, Belediyeler, Mahalli İdare Birlikleri gibi Yerel Yönetimler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri, Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar İle Enstitüler, Üniversiteler, Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları, En az 3 ay önceden kurulmuş olan Sivil Toplum Kuruluşları, Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri, Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, İş Geliştirme Merkezleri gibi Kurum ve Kuruluşlar, Birlikler ve Kooperatifler’ ile bunların kurduğu veya ortağı olduğu işletmelerin başvuru yapabilecekleri açıklandı.