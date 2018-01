ORAN bilgilendirdi

Toplantıda Oran’ın destek bütçesinin 27 milyon lira olduğu açıklandı. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2017 yılı mali destek programları kapsamında yürüteceği ‘endüstriyel gelişim ve verimlilik’, yeni ve yenilebilir tarım uygulamaları’ ve ‘kentsel ve sosyal altyapının iyileştirilmesi’ mali destek programları, proje teklif çağrısı toplantısı ilgi gördü. Yozgat Vali Yardımcısı Salih Altun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, kalkınma ajansı olarak 2010 yılından itibaren her yıl mali destek programını ilan ettiklerini ifade ederek, tüm girişimcileri proje hazırlamaya davet etti. Hibe almak isteyenlerin mutlaka proje hazırlaması gerektiğine dikkat çekilerek, ‘Garantili proje diye bir şey yok, ayağı yere sağlam basan ve sürdürülebilir projeleri geliştirmeye özen göstermeliyiz’ uyarısında bulunuldu. Konuşmaların ardından mali destek programının sunumuna geçildi. Bilgilendirme toplantılarının ilçeler bazında devam edeceği kaydedildiİ

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yozgat İl Koordinatörü Timur Yıldız, mali destek programından yararlanmak isteyen yatırımcılara her zaman olduğu gibi gerekli desteği vermeye hazır olduklarını, bu konuda gelecek her türlü sorunu çözmek için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.