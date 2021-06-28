Operatörlere eğitim

Yozgat İl Özel İdaresi Meclis Salonunda düzenlenen eğitim çalışmasına, idare bünyesinde çalışan İş Makinesi Operatörleri katıldı. Bilgilendirilme amaçlı düzenlenen eğitim çalışmasında, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü Tuygun Savacı ve İş Güvenliği Uzmanı Filiz Murat tarafından bilgilendirmede bulunuldu. Katılımcılara, kazı alanında zemin kontrolü, göçük tehlikesi oluşturan durumlar, zemine uygun şev verilmesi teknikleri, kazı alanında alınması gereken güvenlik önlemleri ve göçükten kurtarma konuları anlatıldı.