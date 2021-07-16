Operatörler uyarıldı

Sarıkaya Kaymakamlığı Jandarma Komutanlığı Trafik timleri, hasat döneminde kazaların önlenmesi için biçerdöver sürücülerini denetledi. Jandarma ekipleri, kurallara uymaları konusunda çiftçiler ve sürücüleri uyarılarda bulundu. Jandarma Komutanlığı’nın trafik kurallarına uyulması konusunda düzenlediği 'Eğitici Trafik Seminerleri' yerinde bilgilendirme faaliyetleri de yapıldı. Jandarma ekiplerinin, hasat döneminde meydana gelen, mal ve can kayıplarına neden olan trafik kazalarının önlenmesi için özellikle tarım alanlarının yoğun olduğu Sarıkaya ilçesine bağlı köylerde araçlar ile biçerdöver sürücülerine yönelik seyyar ve sabit kontrollerini artırdığı bildirildi.