Operatör olacaklar

Halk Eğitim Merkezi’nde açılan kursa 15-29 yaş aralığında18 kız katıldı. KADEM Yozgat İl Temsilcisi Fadime Solmaz, kursa başlatılan kursiyerlerin İşkur tarafından mülakattan geçirildiğini söyledi. Solmaz, 18 kursiyerin 3 hafta süreyle eğitim alarak, Bilgisayar Operatörlüğü alanında becerilerini geliştireceklerini, kurs sonunda da belge alacaklarını kaydetti.

HAYATA IŞIK TUTSUN

KADEM Yozgat İl Temsilciliği, her Cuma günü saat 13.30’de başlamak üzere, ‘Hayatımızı Kur'an ve sünnet ışığında inşa etmek’ eğitimlerini başlattı. Yozgat İl Müftülüğü ile yapılan görüşme sonrasında organize edilen etkinlikte, Müftülük hocalarından Şule Gündüz görev aldı. Her Cuma kadınların hayatına ışık tutacak bilgiler ile eğitimlerin devam edeceği kaydedildi.

